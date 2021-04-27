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Ще 4 українці отримали друге щеплення проти коронавірусу 

Вівторок, 27 квітня 2021, 08:41
Ще 4 українці отримали друге щеплення проти коронавірусу 

За добу 26 квітня в Україні зробили 11 100 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2,Який викликає хворобу COVID-19.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, зробили 539 126 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали обидві дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Досі повністю вакцинованих в Україні було п’ятеро.

У понеділок щеплення проводили 217 мобільних бригад із імунізації та 295 пунктів щеплення, що значно більше, ніж у неділю.

 
УП

Лідерами з вакцинації 26 квітня були Дніпропетровська область (1 374 щеплення) і Київ (1 079 щеплень), хоча напередодні у столиці не було зроблено жодного щеплення

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 495 569 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗмедицина
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