Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 4 українці отримали друге щеплення проти коронавірусу 

Вівторок, 27 квітня 2021, 08:41

За добу 26 квітня в Україні зробили 11 100 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2,Який викликає хворобу COVID-19.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова 

Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії, з 24 лютого, зробили 539 126 щеплень. Першу дозу вакцини отримали 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали обидві дози) – 9 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Досі повністю вакцинованих в Україні було п’ятеро.

У понеділок щеплення проводили 217 мобільних бригад із імунізації та 295 пунктів щеплення, що значно більше, ніж у неділю.

Лідерами з вакцинації 26 квітня були Дніпропетровська область (1 374 щеплення) і Київ (1 079 щеплень), хоча напередодні у столиці не було зроблено жодного щеплення

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 495 569 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В окупованому Криму вирішили шукати прісну воду під дном Азовського моря

США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну – CNN

відеоУ космос успішно запустили ракету із секретним вантажем Пентагону

Макрон закликав Путіна відвести війська від України та дотримуватися перемир'я

У Туреччині оголосили жорсткий карантин

Новини 26 квітня: захист кандидатської Киви, плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним

Усі новини...
вакцинація
432 українці померли від COVID за добу, госпіталізацій поменшало
У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон
Штати вперше планують експорт мільйонів доз вакцини AstraZeneca
Останні новини
09:13
Влада збирається вивести Київ із "червоної зони" карантину
09:01
Україна почала виходити з третьої хвилі COVID – Степанов
08:41
Ще 4 українці отримали друге щеплення проти коронавірусу 
08:15
432 українці померли від COVID за добу, госпіталізацій поменшало
08:00
Головні новини понеділка і ночі: захист кандидатської Киви, плани Зеленського щодо зустрічі з Путіним
07:59
Російські окупанти на Донбасі 12 разів гатили із забороненої зброї
07:45
"У нас із законом все рівненько і чисто" – директор ВДНГ
06:50
У Білорусі видаватимуть платні сертифікати про вакцинацію для поїздок за кордон
05:48
У світовому рейтингу Україна опустилась на 21 місце за поширенням COVID-19
04:44
За вихідні на Донбасі зафіксували майже 400 порушень тиші – місія ОБСЄ
Усі новини...