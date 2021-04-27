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Еще 4 украинца получили вторую прививку против коронавируса

Вторник, 27 апреля 2021, 08:41
Еще 4 украинца получили вторую прививку против коронавируса

За сутки 26 апреля в Украине сделали 11 100 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Всего с начала прививочной кампании, 24 февраля, сделали 539 126 прививок. Первую дозу вакцины получили 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

До сих пор полностью вакцинированных в Украине было пятеро.

В понедельник прививки делали 217 мобильных бригад по иммунизации и 295 прививочных пунктов, что значительно больше, чем в воскресенье.

 
УП

Лидерами по вакцинации 26 апреля были Днепропетровская область (1 374 прививки) и Киев (1 079 прививок), хотя накануне в столице не было сделано ни одной прививки.

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 495 569 человек.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздравмедицина
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