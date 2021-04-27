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Еще 4 украинца получили вторую прививку против коронавируса

Вторник, 27 апреля 2021, 08:41

За сутки 26 апреля в Украине сделали 11 100 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Всего с начала прививочной кампании, 24 февраля, сделали 539 126 прививок. Первую дозу вакцины получили 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

До сих пор полностью вакцинированных в Украине было пятеро.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздравмедицина


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