У Києві й 8 областях у неділю не зробили жодного щеплення проти коронавірусу

У неділю 25 квітня в Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 вкололи 1 114 людям, у столиці Київ та восьми областях не зробили жодного щеплення в цей день.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: По 0 щеплень було у Києві, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Сумській, Донецькій, Луганській і Чернігівській областях.

На Волині 25 квітня зробили 2 щеплення, у Запорізькій області – 3, у Херсонській – 4.

Найбільше щеплень за останню добу зробили в Харківській (307), Рівненській (180) і Київській (177) областях.

Щеплення проводили в неділю 51 мобільна бригада з імунізації та 12 пунктів щеплення.

Загалом за два місяці, з 24 лютого, в Україні зробили 528 030 щеплень: 528 028 осіб отримали одну дозу вакцини, 5 осіб отримали обидві дози (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Станом на 25 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 492 494 людини.

Нагадаємо: МОЗ запланував до кінця 2021 року щепити проти коронавірусу до 70% дорослого населення України – а це 24 мільйони людей.

Заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що платна вакцина проти коронавірусу цього року недоцільна.