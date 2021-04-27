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У столиці виявили 869 випадків коронавірусу, зокрема і в новонародженої

Вівторок, 27 квітня 2021, 11:19
У столиці виявили 869 випадків коронавірусу, зокрема і в новонародженої
Фото: Ельдар Сарахман, УП

У понеділок, 26 квітня, коронавірус виявили у 869 киян, одужали вчора 829 містян.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Хворобу підтвердили у 482 жінок віком від 19 до 95 років та 356 чоловіків віком від 18 до 91 років. 

Також коронавірус діагностували у 16 дівчат від 22 днів до 15 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років. 

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (168), Дніпровському (115) та в Солом‘янському (108) районах.

Помер у понеділок 31 хворий, загалом – 4497. 

За вказаний період до лікарень потрапили ще 140 хворих на коронавірус. Також 153 осіб госпіталізували із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. 

Побороли хворобу 829 мешканців столиці, загалом – 120 873 особи. За час пандемії у столиці зареєстрували 192 620 випадків захворювання.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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