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432 українці померли від COVID за добу, госпіталізацій поменшало

Вівторок, 27 квітня 2021, 08:15
432 українці померли від COVID за добу, госпіталізацій поменшало
УП

За добу 26 квітня в Україні зафіксували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 650 осіб, померли 432 хворих, одужала 17 391 особа.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБО

Деталі: Спостерігається зменшення госпіталізацій та збільшення одужань. Днем раніше, у неділю 25 квітня, зареєстрували 5 062 випадки COVID-19, госпіталізували 2 061 особу, померли 195 хворих, одужали 6 910 осіб; тижнем раніше, за добу 19 квітня, зафіксували 8 940 випадків коронавірусу, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Серед нових хворих – 336 дітей та 202 медпрацівники.

Летальних випадків найбільше зафіксували у Черкаській (34) та Одеській (33) областях, у Києві (31), у Львівській (28), Полтавській (27), Харківській (24), Запорізькій (23), Хмельницькій (22) і Сумській (20) областях. 

Тестувань у цей понеділок зробили 72 239: методом ПЛР – 35 761, методом ІФА – 15 133 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 345.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 038 248 осіб, із них одужали 1 596 829 осіб, померли 42 950 хворих.

Зараз коронавірус, за офіційними даними, мають 398 469 жителів України.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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