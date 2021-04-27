432 українці померли від COVID за добу, госпіталізацій поменшало

За добу 26 квітня в Україні зафіксували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 650 осіб, померли 432 хворих, одужала 17 391 особа.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Спостерігається зменшення госпіталізацій та збільшення одужань. Днем раніше, у неділю 25 квітня, зареєстрували 5 062 випадки COVID-19, госпіталізували 2 061 особу, померли 195 хворих, одужали 6 910 осіб; тижнем раніше, за добу 19 квітня,зафіксували 8 940 випадків коронавірусу, госпіталізували 2 042 особи, померли 367 хворих, одужали 12 075 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

Серед нових хворих – 336 дітей та 202 медпрацівники.

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