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В столице подтвердили 869 случаев коронавируса, в том числе у новорожденного

Вторник, 27 апреля 2021, 11:19
Фото: Эльдар Сарахман, УП

В понедельник, 26 апреля, коронавирус обнаружили у 869 киевлян, выздоровели вчера 829 горожан.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Болезнь подтвердили у 482 женщин в возрасте от 19 до 95 лет и 356 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет.

Также коронавирус диагностировали у 16 ​​девушек от 22 дней до 15 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (168), Днепровском (115) и в Соломенском (108) районах.

Скончался в понедельник 31 больной, в общем – 4497.

За указанный период в больницы попали еще 140 больных коронавирусом. Также 153 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Побороли болезнь 829 жителей столицы, в целом – 120 873 человека. За время пандемии в столице зарегистрировали 192 620 случаев заболевания.

Напомним:

  • За сутки 26 апреля в Украине зафиксировали 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1650 человек, умерли 432 больных, выздоровела 17391 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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