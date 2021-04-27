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Затриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків – джерело

Вівторок, 27 квітня 2021, 13:00
Затриманий у Києві підліток зізнався у вбивстві батьків – джерело
ніж-метелик. ілюстративне фото

Підліток, якого затримали за підозрою у вбивстві батьків та брата, зізнався у скоєному та пояснив свій вчинок "неприязними відносинами".

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За словами джерела, неповнолітній повністю зізнався у вчиненні зухвалого вбивства своїх батьків та молодшого брата.

Свої дії він пояснив "неприязними відносинами, що склалися в родині під час їх постійних сварок та особистим негативним ставленням до рідних".

Правоохоронці вилучили в затриманого ніж у вигляді "метелика", під час поверхневого огляду на долонях підлітка виявили різані пошкодження, характерні при нанесенні ударів гострим предметом.

Що передувало: До столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв’язок її син, який разом із дружиною та дітьми проживає у квартирі на вулиці Ревуцького.

Правоохоронці, потрапивши до квартири, виявили тіла власників помешкання та їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті.

Поліцейські встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих: він завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких вони загинули на місці події.

Українська правда

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Теми: вбивствоКиїв
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