Задержанный в Киеве подросток признался в убийстве родителей - источник

Подросток, задержанный по подозрению в убийстве родителей и брата, признался в содеянном и объяснил свой поступок "неприязненными отношениями".

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, несовершеннолетний полностью признался в совершении дерзкого убийства своих родителей и младшего брата.

Свои действия он объяснил "неприязненными отношениями, которые сложились в семье во время их постоянных ссор и личным негативным отношением к родным".

Правоохранители изъяли у задержанного нож в виде "бабочки", во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружены резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

Что предшествовало: К столичной полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что около трех дней не выходит на связь ее сын, который вместе с женой и детьми проживает в квартире на улице Ревуцкого.

Правоохранители, попав в квартиру, обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти.

Полицейские установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын пострадавших: он нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых они погибли на месте происшествия.