Суд в РФ обмежив роботу фонду Навального

Московський суд обмежив роботу Фонду боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального, який зараз в тюрмі.

Джерело: Meduza

Деталі: Відзначається, що суддя заборонила здійснювати організаціям певні дії.

Однак, список заборонених дій в суді не озвучували, зазначивши, що справу розглядали в закритому режимі.

У суді додали, що мови про припинення діяльності організацій не йде.

Директор ФБК Іван Жданов заявив, що "враховувати ці заборони в своїй діяльності не планують".

Передісторія: 16 квітня прокуратура Москви подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. Позов розглянуть в закритому режимі через те, що матеріалам справи присвоїли гриф "секретно". 26 квітня Мосміськсуд почав розгляд позову.

26 квітня штаби Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.