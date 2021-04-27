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Суд в РФ обмежив роботу фонду Навального

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:30
Суд в РФ обмежив роботу фонду Навального

Московський суд обмежив роботу Фонду боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального, який зараз в тюрмі.

Джерело: Meduza, російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що суддя заборонила здійснювати організаціям певні дії.

Клопотання прокуратури РФ задовольнили в повному обсязі.

ФБК і ФЗПг заборонено:

  • користуватися державними, муніципальними та іншими засобами масової інформації, організовувати і проводити збори, мітинги, демонстрації, ходу, пікетувати та інші масові акції або публічні заходи;
  • розміщувати матеріали на сайті в інтернеті;
  • брати участь у виборах і референдумах;
  • використовувати банківські вклади, крім випадків здійснення розрахунків, пов'язаних з господарською діяльністю, відшкодуванням завданих їхніми діями збитків (шкоди), сплатою податків, зборів або штрафів, а також розрахунків за трудовими договорами.

Рішення суду планують оскаржити. Водночас, у суді додали, що про припинення діяльності організацій не йдеться.

Директор ФБК Іван Жданов заявив, що "враховувати ці заборони в своїй діяльності не планують".

Передісторія: 16 квітня прокуратура Москви подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. Позов розглянуть в закритому режимі через те, що матеріалам справи присвоїли гриф "секретно". 26 квітня Мосміськсуд почав розгляд позову.

26 квітня штаби Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосіясуд
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