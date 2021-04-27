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Суд в РФ обмежив роботу фонду Навального

Вівторок, 27 квітня 2021, 14:30

Московський суд обмежив роботу Фонду боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального, який зараз в тюрмі.

Джерело: Meduza

Деталі: Відзначається, що суддя заборонила здійснювати організаціям певні дії.

Однак, список заборонених дій в суді не озвучували, зазначивши, що справу розглядали в закритому режимі.

У суді додали, що мови про припинення діяльності організацій не йде.

Директор ФБК Іван Жданов заявив, що "враховувати ці заборони в своїй діяльності не планують".

Передісторія: 16 квітня прокуратура Москви подала в Мосміськсуд позов про визнання екстремістськими організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним. Позов розглянуть в закритому режимі через те, що матеріалам справи присвоїли гриф "секретно". 26 квітня Мосміськсуд почав розгляд позову.

26 квітня штаби Навального в різних містах Росії оголосили про припинення своєї діяльності після того, як прокуратура призупинила їх роботу до рішення суду за позовом про екстремізм.

Теми: НавальнийРосіясуд


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