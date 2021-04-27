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Суд в РФ ограничил работу фонда Навального

Вторник, 27 апреля 2021, 14:30

Московский суд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас в тюрьме.   

Источник: Meduza

Детали: Отмечается, что судья запретила совершать организациям определенные действия.

Однако, список запрещенных действий в суде не привели, отметив, что дело рассматривали в закрытом режиме.

В суде добавили, что речи о приостановке деятельности организаций не идет.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что "как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируют".

Предыстория: 16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Иск рассмотрят в закрытом режиме из-за того, что материалам дела присвоили гриф "секретно". 26 апреля Мосгорсуд начал рассмотрение иска.

Темы: НавальныйРосcиясуд


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