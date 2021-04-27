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Суд в РФ ограничил работу фонда Навального

Вторник, 27 апреля 2021, 14:30
Суд в РФ ограничил работу фонда Навального

Московский суд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас в тюрьме.   

Источник: Meduza, российский "Интерфакс"

Детали: Отмечается, что судья запретила совершать организациям определенные действия.

Ходатайство прокуратуры РФ удовлетворили в полном объеме.

ФБК и ФЗПг запрещено:

  • пользоваться государственными, муниципальными и иными средствами массовой информации, организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия;
  • размещать материалы на сайте в интернете;
  • принимать участие в выборах и референдумах;
  • использовать банковские вклады, кроме случаев осуществления расчетов, связанных с хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или штрафов, а также расчетов по трудовым договорам.

Решение суда планируют обжаловать. В то же время, в суде добавили, что о прекращении деятельности организаций речи не идет.

Директор ФБК Иван Жданов заявил, что "как-то учитывать эти запреты в своей деятельности не планируют".

Предыстория: 16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Иск рассмотрят в закрытом режиме из-за того, что материалам дела присвоили гриф "секретно". 26 апреля Мосгорсуд начал рассмотрение иска.

26 апреля штабы Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности после того, как прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме.

Темы: НавальныйРосcиясуд
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