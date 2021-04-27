Правозахисники зафіксували 30 випадків переслідувань активістів за I квартал

За перші три місяці цього року в Україні сталося 30 інцидентів переслідування активістів та правозахисників, із них 14 випадків – у Києві.

Джерело: Центр прав людини ZMINA у моніторинговій доповіді щодо переслідувань активістів і правозахисників, представленій 27 квітня

Пряма мова дослідниці ZMINA Анастасії Москвичової: "Ми констатуємо деяке погіршення ситуації у порівнянні з попереднім роком, коли за аналогічний період моніторингу було зафіксовано 26 випадків загалом".

Деталі: Серед цьогорічних інцидентів тиску на активістів найбільш поширеними були фізичні напади, випадки знищення або пошкодження майна та спроби залякування – по 6 випадків.

На другому місці після Києва з кількості зафіксованих інцидентів – Харківська область (3), на третьому – Одещина і Полтавщина (по 2).

Москвичова зазначила, що у січні-березні 2021 року найбільш ризикованими видами активістської діяльності стали захист прав жінок, прав ЛГБТ та антикорупційна діяльність.

Вона додала, що деякі із зафіксованих цього року випадків можна вважати продовженням минулорічного переслідування через відсутність належної реакції органів правопорядку.

Серед них – підпал у Києві на будівництві центру "Дача" для дітей, які лікуються від онкологічних захворювань, та залякування активістів Асоціації ЛГБТ "ЛІГА" в Миколаєві.

До випадків тиску за активістів ZMINA віднесла затримання голови ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного й оголошення йому підозри в хуліганстві та пошкодженні майна на акції під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненка 20 березня.

Голова Центру прав людини ZMINA Тетяни Печончик відзначила і події, пов’язані із вироком одеському активісту і блогеру Сергієві Стерненку у справі про викрадення у 2015 році депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича: 7 років і 3 місяці в’язниці із конфіскацією половини майна.

Після оголошення вироку в низці міст 23 та 26 лютого, а також 20 березня відбувалися акції невдоволених рішенням суду. Під час акції 23 лютого поліція затримала 24 протестувальників проти вироку Стерненку.

Захисники прав людини з посиланням на очевидців заявляють, що затримання були вибірковими і стосувалися активістів, які не вчиняли протиправних дій.

Також ZMINA заявляє про незаконні дії поліцейських 19 січня в Києві, коли ті із застосуванням сили завадили проведенню двох акцій на тему "Ні – безкарності ультраправих" на Контрактовій та Михайлівській площах. ZMINA нагадує, що в цей день вшановують пам’ять журналістки з Криму Анастасії Бабурової та російського правозахисника, адвоката Станіслава Маркелова, вбитих неонацистами у 2009 році в Москві.

Голова центру ZMINA повідомила, що правозахисники звернулися до Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора із закликом провести розслідування за фактом незаконних дій працівників поліції та притягнути винних у порушенні прав людини та закону до відповідальності.