Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозащитники зафиксировали 30 случаев преследований активистов за I квартал

Вторник, 27 апреля 2021, 14:36

За первые три месяца этого года в Украине произошло 30 инцидентов преследования активистов и правозащитников, из них 14 случаев – в Киеве.

Источник: Центр прав человека ZMINA в мониторинговом докладе о преследованиях активистов и правозащитников, представленном 27 апреля

Прямая речь исследовательницы ZMINA Анастасии Москвичевой: "Мы констатируем некоторое ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом, когда за аналогичный период мониторинга было зафиксировано 26 случаев в целом".

Детали: Среди нынешних инцидентов давления на активистов наиболее распространенными были физические нападения, случаи уничтожения или повреждения имущества и попытки запугивания – по 6 случаев.

На втором месте после Киева по количеству зафиксированных инцидентов – Харьковская область (3), на третьем – Одесская и Полтавская (по 2).

 

Москвичева отметила, что в январе-марте 2021 года наиболее рискованными видами активистской деятельности стали защита прав женщин, прав ЛГБТ и антикоррупционная деятельность.

Она добавила, что некоторые из зафиксированных в этом году случаев можно считать продолжением прошлогоднего преследования из-за отсутствия надлежащей реакции органов правопорядка.

Среди них – поджог в Киеве на строительстве центра "Дача" для детей, которые лечатся от онкологических заболеваний, и запугивание активистов Ассоциации ЛГБТ "ЛИГА" в Николаеве.

 

К случаям давления на активистов ZMINA отнесла задержание главы инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного и объявление ему подозрения в хулиганстве и повреждении имущества на акции под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Глава Центра прав человека ZMINA Татьяны Печончик отметила и события, связанные с приговором одесскому активисту и блоггеру Сергею Стерненку по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича: 7 лет и 3 месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества.

После оглашения приговора в ряде городов 23 и 26 февраля, а также 20 марта проходили акции недовольных решением суда. Во время акции 23 февраля полиция задержала 24 протестующих против приговора Стерненко.

Защитники прав человека со ссылкой на очевидцев заявляют, что задержание были выборочными и касались активистов, не совершивших противоправных действий.

Также ZMINA заявляет о незаконных действиях полицейских 19 января в Киеве, когда те с применением силы помешали проведению двух акций на тему "Нет – безнаказанности ультраправых" на Контрактовой и Михайловской площадях. ZMINA напоминает, что в этот день чтят память журналистки из Крыма Анастасии Бабуровой и российского правозащитника, адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами в 2009 году в Москве.

Глава центра ZMINA сообщила, что правозащитники обратились в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора с призывом провести расследование по факту незаконных действий сотрудников полиции и привлечь виновных в нарушении прав человека и закона к ответственности.

Темы: активистыправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
активисты
Писателя Шендеровича в Литве облили кетчупом: нападавшим оказался политэмигрант из РФ
"Пример репрессий против коренного народа": Зеленский отреагировал на задержание активиста в Крыму
В Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: