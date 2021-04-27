Правозащитники зафиксировали 30 случаев преследований активистов за I квартал

За первые три месяца этого года в Украине произошло 30 инцидентов преследования активистов и правозащитников, из них 14 случаев – в Киеве.

Источник: Центр прав человека ZMINA в мониторинговом докладе о преследованиях активистов и правозащитников, представленном 27 апреля

Прямая речь исследовательницы ZMINA Анастасии Москвичевой: "Мы констатируем некоторое ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом, когда за аналогичный период мониторинга было зафиксировано 26 случаев в целом".

Детали: Среди нынешних инцидентов давления на активистов наиболее распространенными были физические нападения, случаи уничтожения или повреждения имущества и попытки запугивания – по 6 случаев.

На втором месте после Киева по количеству зафиксированных инцидентов – Харьковская область (3), на третьем – Одесская и Полтавская (по 2).

Москвичева отметила, что в январе-марте 2021 года наиболее рискованными видами активистской деятельности стали защита прав женщин, прав ЛГБТ и антикоррупционная деятельность.

Она добавила, что некоторые из зафиксированных в этом году случаев можно считать продолжением прошлогоднего преследования из-за отсутствия надлежащей реакции органов правопорядка.

Среди них – поджог в Киеве на строительстве центра "Дача" для детей, которые лечатся от онкологических заболеваний, и запугивание активистов Ассоциации ЛГБТ "ЛИГА" в Николаеве.

К случаям давления на активистов ZMINA отнесла задержание главы инициативы "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного и объявление ему подозрения в хулиганстве и повреждении имущества на акции под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко 20 марта.

Глава Центра прав человека ZMINA Татьяны Печончик отметила и события, связанные с приговором одесскому активисту и блоггеру Сергею Стерненку по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича: 7 лет и 3 месяца тюрьмы с конфискацией половины имущества.

После оглашения приговора в ряде городов 23 и 26 февраля, а также 20 марта проходили акции недовольных решением суда. Во время акции 23 февраля полиция задержала 24 протестующих против приговора Стерненко.

Защитники прав человека со ссылкой на очевидцев заявляют, что задержание были выборочными и касались активистов, не совершивших противоправных действий.

Также ZMINA заявляет о незаконных действиях полицейских 19 января в Киеве, когда те с применением силы помешали проведению двух акций на тему "Нет – безнаказанности ультраправых" на Контрактовой и Михайловской площадях. ZMINA напоминает, что в этот день чтят память журналистки из Крыма Анастасии Бабуровой и российского правозащитника, адвоката Станислава Маркелова, убитых неонацистами в 2009 году в Москве.

Глава центра ZMINA сообщила, что правозащитники обратились в Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора с призывом провести расследование по факту незаконных действий сотрудников полиции и привлечь виновных в нарушении прав человека и закона к ответственности.