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В зоні ООС автомобіль із військовими підірвався на вибухівці: є загиблий і травмовані

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:03
В зоні ООС автомобіль із військовими підірвався на вибухівці: є загиблий і травмовані

У зоні проведення операції Об’єднаних сил на сході України підірвався військовий автомобіль, в результаті вибуху загинув один військовий, ще троє бійців отримали бойові травмування.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Дослівно: "27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав травмування несумісні з життям. Ще три військовослужбовці дістали бойові травмування.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника".

Деталі: Зазначається, що травмованих воїнів доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан їх здоров’я задовільний.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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