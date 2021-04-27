В зоне проведения операции Объединенных сил на востоке Украины подорвался военный автомобиль, в результате взрыва погиб один военный, еще трое бойцов получили боевые травмы.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "27 апреля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника".

Детали: Отмечается, что травмированных воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.