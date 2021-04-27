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У Донецькій області додадуть "ковідні" місця у лікарнях

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:13

У лікарнях Донецької області розгорнуть додаткові місця для пацієнтів із коронавірусом у лікарнях.

Джерело: заступник начальника управління стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко на брифінгу, "Новости Донбасса"

Пряма мова Педенка: "Додаткові ліжка планується розгорнути. Поступово в деяких закладах, які уклали договори з Національною службою охорони здоров'я України, ці ліжка розгортають".

Деталі: Чиновник зазначив, що додаткові ліжка вже розгорнуто у Бахмуті, в Великоновоселківській та Світлодарській лікарнях.

Також Педенко зазначив, що на сьогодні у лікарнях Донеччини зайнято 69% ліжок із киснем, що є високим показником.

"Це пояснюється тим, що в установах, які надають допомогу, знаходяться хворі у важкому стані і середньотяжкому стані. Вони потребують кисневої підтримки, звідси і завантаженість ліжок", – пояснив він.

Цьому передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці 27 квітня повідомив, що "рівень захворюваності (на COVID-19) пішов на спад у всіх без винятку областях і місті Києві", а рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем перевищує встановлені норми лише у Донецькій області, де він становить 69%.

Довідка: Донецька область продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні карантину.

За останню добу в Донецькій області підтверджено 588 випадків інфікування коронавірусом, COIVD забрав 15 життів.

 
Facebook голови ОДА Павла Кириленка

Із початку пандемії на підконтрольній Україні території Донеччини виявлено 77 446 випадків коронавірусної хвороби, 58 584 осіб одужали, а 1 662 – померли.

Теми: Донецька областьCovid-2019коронавірусмедицина


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