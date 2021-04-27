Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Донецькій області додадуть "ковідні" місця: зайнято 69% ліжок

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:13
У Донецькій області додадуть ковідні місця: зайнято 69% ліжок

У лікарнях Донецької області розгорнуть додаткові місця для пацієнтів із коронавірусом у лікарнях.

Джерело: заступник начальника управління стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко на брифінгу, "Новости Донбасса"

Пряма мова Педенка: "Додаткові ліжка планується розгорнути. Поступово в деяких закладах, які уклали договори з Національною службою охорони здоров'я України, ці ліжка розгортають".

Деталі: Чиновник зазначив, що додаткові ліжка вже розгорнуто у Бахмуті, в Великоновоселківській та Світлодарській лікарнях.

Також Педенко зазначив, що на сьогодні у лікарнях Донеччини зайнято 69% ліжок із киснем, що є високим показником.

"Це пояснюється тим, що в установах, які надають допомогу, знаходяться хворі у важкому стані і середньотяжкому стані. Вони потребують кисневої підтримки, звідси і завантаженість ліжок", – пояснив він.

Цьому передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці 27 квітня повідомив, що "рівень захворюваності (на COVID-19) пішов на спад у всіх без винятку областях і місті Києві", а рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем перевищує встановлені норми лише у Донецькій області, де він становить 69%.

Довідка: Донецька область продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні карантину.

За останню добу в Донецькій області підтверджено 588 випадків інфікування коронавірусом, COIVD забрав 15 життів.

 
Facebook голови ОДА Павла Кириленка

Із початку пандемії на підконтрольній Україні території Донеччини виявлено 77 446 випадків коронавірусної хвороби, 58 584 осіб одужали, а 1 662 – померли.

Теми: Донецька областьCovid-2019коронавірусмедицина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Донецька область
На п’яти напрямках на сході країни тривають важкі бої − Генштаб
Окупанти убили 3 цивільних на Донеччині
Окупанти обстріляли Авдіївку і Гостре на Донеччині: двоє загиблих
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: