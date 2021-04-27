У лікарнях Донецької області розгорнуть додаткові місця для пацієнтів із коронавірусом у лікарнях.

Джерело: заступник начальника управління стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я ДонОДА Олександр Педенко на брифінгу, "Новости Донбасса"

Пряма мова Педенка: "Додаткові ліжка планується розгорнути. Поступово в деяких закладах, які уклали договори з Національною службою охорони здоров'я України, ці ліжка розгортають".

Деталі: Чиновник зазначив, що додаткові ліжка вже розгорнуто у Бахмуті, в Великоновоселківській та Світлодарській лікарнях.

Також Педенко зазначив, що на сьогодні у лікарнях Донеччини зайнято 69% ліжок із киснем, що є високим показником.

"Це пояснюється тим, що в установах, які надають допомогу, знаходяться хворі у важкому стані і середньотяжкому стані. Вони потребують кисневої підтримки, звідси і завантаженість ліжок", – пояснив він.

Цьому передувало: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вранці 27 квітня повідомив, що "рівень захворюваності (на COVID-19) пішов на спад у всіх без винятку областях і місті Києві", а рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем перевищує встановлені норми лише у Донецькій області, де він становить 69%.

Довідка: Донецька область продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні карантину.

За останню добу в Донецькій області підтверджено 588 випадків інфікування коронавірусом, COIVD забрав 15 життів.

Із початку пандемії на підконтрольній Україні території Донеччини виявлено 77 446 випадків коронавірусної хвороби, 58 584 осіб одужали, а 1 662 – померли.