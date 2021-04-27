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В Донецкой области добавят "ковидные" места: занято 69% коек

Вторник, 27 апреля 2021, 15:13
В Донецкой области добавят ковидные места: занято 69% коек

В больницах Донецкой области развернут дополнительные места для пациентов с коронавирусом в больницах.

Источник: заместитель начальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге, "Новости Донбасса"

Прямая речь Педенко: "Дополнительные койки планируется развернуть. Постепенно в некоторых заведения, которые заключили договоры с Национальной службой здравоохранения Украины, эти койки разворачивают".

Детали: Чиновник отметил, что дополнительные койки уже развернуты в Бахмуте, в Великоновосельковской и Светлодарской больницах.

Также Педенко отметил, что на сегодняшний день в больницах Донетчины заняты 69% коек с кислородом, что является высоким показателем. 

"Это объясняется тем, что в учреждениях, которые предоставляют помощь, находятся больные в тяжелом состоянии и среднетяжелом состоянии. Они нуждаются в кислородной поддержке, отсюда и загруженность коек", – пояснил он.

Этому предшествовало: Министр здравоохранения Максим Степанов утром 27 апреля сообщил, что "уровень заболеваемости (COVID-19) пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киеве", а уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в Донецкой области, где он составляет 69%.

Справка: Донецкая область продолжает находиться в "оранжевой" зоне карантина.

За последние сутки в Донецкой области подтверждено 588 случаев инфицирования коронавирусом, COIVD забрал 15 жизней.

 
Facebook главы ОГА Павла Кириленко

С начала пандемии на подконтрольной Украине территории Донетчины выявлено 77 446 случаев коронавирусной болезни, 58 584 человек выздоровели, а 1 662 – умерли.

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Темы: Донецкая областьCovid-2019коронавирусмедицина
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