Україна почала виходити з третьої хвилі COVID – Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що Україна почала виходити з третьої хвилі коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Наша країна почала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери.

У порівнянні минулого і позаминулого тижня кількість захворівших зменшилася з майже 92 тисяч до 77 тисяч, тобто на 15 тисяч осіб менше захворіло за минулий тиждень, ніж за позаминулий. Також кількість госпіталізованих людей за тиждень у порівнянні з позаминулим тижнем зменшилася на майже 3 400 осіб.

Ці цифри, перш за все, говорять про те, що ситуація стабілізується. Ми дійсно пройшли цей надважкий період третьої хвилі".

Деталі: За словами голови МОЗ, "рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях та місті Києві, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою".

Рівень госпіталізації та завантаженість ліжок із киснем перевищує встановлені норми лише в Донецькій області, де він складає 69%.

Решта областей "демонструють стійку тенденцію до зменшення рівня госпіталізацій і завантежності ліжок із киснем", сказав Степанов.

Загальна завантаженість ліжок по Україні складає 52%, повідомив голова МОЗ.

Попри стабілізацію Степанов закликав не розслаблятися на Великодні й травневі свята, утриматися в ці довгі вихідні від збільшення контактів, від поїздок до рідних і друзів.

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