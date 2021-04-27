Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців попереджають про сильні заморозки

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:34
Українців попереджають про сильні заморозки
Фото mi100.info

Уночі 28 квітня в Україні очікуються сильні заморозки в повітрі – до -5°, у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вночі 28 квітня сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Уночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Передісторія:

  • У найближчу добу в Україні буде прохолодно, вночі у більшості областей заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині – заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, вдень в Україні +7+13° тепла.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
погода
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: