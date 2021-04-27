Українців попереджають про сильні заморозки
Вівторок, 27 квітня 2021, 15:34
Уночі 28 квітня в Україні очікуються сильні заморозки в повітрі – до -5°, у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "Вночі 28 квітня сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Уночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Передісторія:
- У найближчу добу в Україні буде прохолодно, вночі у більшості областей заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині – заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, вдень в Україні +7+13° тепла.
Українська правда