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Українців попереджають про сильні заморозки

Вівторок, 27 квітня 2021, 15:34
Фото mi100.info

Уночі 28 квітня в Україні очікуються сильні заморозки в повітрі – до -5°, у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вночі 28 квітня сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Уночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Передісторія:

  • У найближчу добу в Україні буде прохолодно, вночі у більшості областей заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині – заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, вдень в Україні +7+13° тепла.

Українська правда
Теми: погода


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