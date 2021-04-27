Українців попереджають про сильні заморозки

Уночі 28 квітня в Україні очікуються сильні заморозки в повітрі – до -5°, у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вночі 28 квітня сильні заморозки у повітрі 0-5° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південно-східній частині заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Уночі 29 квітня в Україні, крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий).

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