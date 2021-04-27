Украинцев предупреждают о сильных заморозках
Вторник, 27 апреля 2021, 15:34
Ночью 28 апреля в Украине ожидаются сильные заморозки в воздухе – до -5°, в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5°.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "В ночь на 28 апреля сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)".
Детали: Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Предыстория:
- В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-3°, в южной части – заморозки на поверхности почвы 0-5°, днем в Украине +7+13° тепла.
Украинская правда