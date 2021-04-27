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Украинцев предупреждают о сильных заморозках

Вторник, 27 апреля 2021, 15:34
Украинцев предупреждают о сильных заморозках
Фото mi100.info

Ночью 28 апреля в Украине ожидаются сильные заморозки в воздухе – до -5°, в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "В ночь на 28 апреля сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Предыстория:

  • В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-3°, в южной части – заморозки на поверхности почвы 0-5°, днем ​​в Украине +7+13° тепла.

Украинская правда
Темы: погода
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