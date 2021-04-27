Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинцев предупреждают о сильных заморозках

Вторник, 27 апреля 2021, 15:34
Фото mi100.info

Ночью 28 апреля в Украине ожидаются сильные заморозки в воздухе – до -5°, в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "В ночь на 28 апреля сильные заморозки в воздухе 0-5° (II уровень опасности, оранжевый), в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый)".

Детали: Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Предыстория:

  • В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, ночью в большинстве областей заморозки в воздухе 0-3°, в южной части – заморозки на поверхности почвы 0-5°, днем ​​в Украине +7+13° тепла.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

В зоне ООС автомобиль с военными подорвался на взрывчатке: есть погибший и пострадавшие

видео, фотоКиевский облсовет уволил своего голову-"слугу"

На украинского депутата в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ

Украина высылает российского консула в Одессе

Задержанный в Киеве подросток признался в убийстве родителей – источник

Кремль настаивает, что Путин готов разговаривать с Зеленским, но не о Донбассе

Все новости...
погода
Синоптики рассказали, какой погоды ждать в мае
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло
Дожди и заморозки: синоптики показали погоду до конца месяца
Последние новости
16:01
Правительство объявило конкурс на двух членов наблюдательного совета Укрзализныци
15:58
За поджог авто "Схем" будут судить киевлянина
15:43
Ощадбанк вдвое увеличил объем ипотечных кредитов
15:35
Зеленский побывал на передовой с оккупированным Крымом
15:34
Украинцев предупреждают о сильных заморозках
15:30
ЕСПЧ обратился к Украине по поводу возможного политического преследования со стороны НАБУ
15:13
В Донецкой области добавят "ковидные" места: занято 69% коек
15:11
Дефицита дизтоплива нет, в мае планируется увеличение поставок – Минэкономики
15:03
В зоне ООС автомобиль с военными подорвался на взрывчатке: есть погибший и пострадавшие
14:58
видео, фотоКиевский облсовет уволил своего голову-"слугу"
Все новости...