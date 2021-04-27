У храмах і на вулиці: в УГКЦ розповіли про святкування Великодня

На другий рік епідемії коронавірусу Українська греко-католицька церква не закриватиме свої храми на Великдень – служби проводитимуть усередині храмів і на подвір’ях.

Джерело: очільник УГКЦ Блаженніший Святослав у коментарі УП

Пряма мова Блаженнішого: "На Великдень богослужіння відбуватися будуть, храмів не закривають. Ті люди, які відповідно до норм не зможуть вміститися у храмі, зможуть молитися на вулиці. Для цього має бути забезпечено озвучення.

Освячення кошиків буде відбуватися у суботу якнайчастіше упродовж дня і, звичайно, у неділю після Літургій.

Для тих, хто перебуває у зоні ризику, для хворих і всіх, хто вирішить молитися вдома буде організовано онлайн-трансляції. Великодні страви також освячуватимуть онлайн".

Деталі: Священники та віряни мають дотримуватись соціальної дистанції, носити маски та користуватись антисептиками.

Богослужіння здійснюватимуть не лише вакциновані священники, а всі здорові. Статистики вакцинації священників церква не веде, тому кількість вакцинованих озвучити не може.

Довідково: Цьогоріч Великдень у православних християн випав на 2 травня. Католики, зокрема Римо-католицька церква в Україні, відсвяткували Великдень місяцем раніше – 4 квітня.

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