В храмах и на улице: в УГКЦ рассказали о праздновании Пасхи
На второй год эпидемии коронавируса Украинская греко-католическая церковь не будет закрывать свои храмы на Пасху - службы будут проводить внутри храмов и во дворах.
Источник: глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в комментарии УП
Прямая речь Блаженнейшего: "На Пасху богослужения происходить будут, храмы не закрывают. Те люди, которые в соответствии с нормами не смогут поместиться в храме, смогут молиться на улице. Для этого должно быть обеспечено озвучивание.
Освящение (пасхальных) корзин будет проходить в субботу чаще в течение дня и, конечно, в воскресенье после литургий.
Для тех, кто находится в зоне риска, для больных и всех, кто решит молиться дома будут организованы онлайн-трансляции. Пасхальные блюда также будут освящать онлайн".
Детали: Священники и верующие должны придерживаться социальной дистанции, носить маски и пользоваться антисептиками.
Богослужение будут осуществлять не только вакцинированные священники, а все здоровые. Статистику вакцинации священников церковь не ведет, поэтому количество вакцинированных озвучить не может.
Справка: В этом году Пасха у православных христиан выпал на 2 мая. Католики, в частности Римско-католическая церковь в Украине, отпраздновали Пасху месяцем ранее - 4 апреля.
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Предыстория:
- Украинцы второй раз празднуют Пасху в условиях эпидемии коронавируса.
- Минздрав, со своей стороны, заявил, что в Украине не планируют внедрять дополнительные ограничения на Пасхальные праздники.
- В 2020 году глава УГКЦ призывал верующих не нести корзины на освящение в церкви.