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В храмах и на улице: в УГКЦ рассказали о праздновании Пасхи

Вторник, 27 апреля 2021, 16:27

На второй год эпидемии коронавируса Украинская греко-католическая церковь не будет закрывать свои храмы на Пасху - службы будут проводить внутри храмов и во дворах.

Источник: глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в комментарии УП

Прямая речь Блаженнейшего: "На Пасху богослужения происходить будут, храмы не закрывают. Те люди, которые в соответствии с нормами не смогут поместиться в храме, смогут молиться на улице. Для этого должно быть обеспечено озвучивание.

Освящение (пасхальных) корзин будет проходить в субботу чаще в течение дня и, конечно, в воскресенье после литургий.

Для тех, кто находится в зоне риска, для больных и всех, кто решит молиться дома будут организованы онлайн-трансляции. Пасхальные блюда также будут освящать онлайн".

Детали: Священники и верующие должны придерживаться социальной дистанции, носить маски и пользоваться антисептиками.

Богослужение будут осуществлять не только вакцинированные священники, а все здоровые. Статистику вакцинации священников церковь не ведет, поэтому количество вакцинированных озвучить не может.

Справка: В этом году Пасха у православных христиан выпал на 2 мая. Католики, в частности Римско-католическая церковь в Украине, отпраздновали Пасху месяцем ранее - 4 апреля.

Читайте также: Блаженнейший Святослав: Сегодня наши священники со слезами на глазах говорят: "Вы не можете зайти в храм"

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Предыстория:

Ольга Кириленко, УП
Темы: церковькарантин


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