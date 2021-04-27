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Обрали нового голову правління "Суспільного"

Вівторок, 27 квітня 2021, 16:30
Микола Чернотицький. Фото: wikimedia.org

Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії 27 квітня обрала Миколу Чернотицького новим головою правління ТРК.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Чернотицький отримав 10 голосів з 15.

До другого етапу конкурсу наглядова рада допустила чотирьох кандидатів на посаду голови правління "Суспільного"– Віталія Докаленка, Оксану Цибулю, Миколу Чернотицького та Андрія Шаповалова. Наглядова рада заслухала їхні програми розвитку НСТУ та проголосувала за переможця.

Тепер протягом місяця голова наглядової ради має укласти контракт з новообраним головою правління ТРК. Після того також має відбутися засідання з обрання інших членів правління суспільного мовника.

Довідка: За даними "Громадського", протягом 2010-2013 років Чернотицький був головним редактором газети "Суми і сумчани". Потім - з 2015 по 2017 рік - обіймав посаду генерального директора Сумської обласної державної телерадіокомпанії.

З 2017 року і дотепер він є членом правління суспільного мовника, відповідальний за адміністративно-господарський напрям і регіональний розвиток. У 2019 році він тимчасово виконував обов’язки голови правління "Суспільного".

Українська правда
Теми: Суспільнетелебачення


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