Избрали нового председателя правления "Суспильного"

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании 27 апреля избрал Николая Чернотицкого новым председателем правления ТРК.

Источник: "Суспильне"

Детали: Чернотицкий получил 10 голосов из 15.

Ко второму этапу конкурса наблюдательный совет допустил четырех кандидатов на должность председателя правления "Суспильного" - Виталия Докаленко, Оксану Цибулю, Николая Чернотицкого и Андрея Шаповалова. Наблюдательный совет заслушал их программы развития НСТУ и проголосовала за победителя.

Теперь в течение месяца глава набсовета должен заключить контракт с новоизбранным председателем правления ТРК. После этого также должно состояться заседание по избранию других членов правления общественного вещателя.

Справка: По данным "Громадського", в течение 2010-2013 годов Чернотицкий был главным редактором газеты "Сумы и сумчане". Затем - с 2015 по 2017 год - занимал должность генерального директора Сумской областной государственной телерадиокомпании.

С 2017 года и до сих пор он является членом правления общественного вещателя, отвечает за административно-хозяйственный направление и региональное развитие. В 2019 году он временно исполнял обязанности председателя правления "Суспильного".