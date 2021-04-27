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Коронавірус у Києві: в місті не лишилося жодного "червоного" показника

Вівторок, 27 квітня 2021, 17:56

Столиця України, хоча ще і лишається у "червоній" зоні небезпеки поширення Covid-19, вже не має жодного "червоного" індикаторного показника.

Джерело: таблиця Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Ще 24 квітня у Києві зашкалював рівень госпіталізацій ковідних хворих. При допустимому максимумі у 60 на 100 тисяч населення цей показник сягав 60,6, що робило його "червоним".

Проте 25 і 26 квітня рівень госпіталізацій у місті знизився до 57 на 100 тисяч. Тож, станом на зараз у столиці немає жодного "червоного" показника.

 

Передісторія: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, що Київ незабаром вийде з червоного рівня епідемічної небезпеки, тож у столиці зможуть послабити карантинні обмеження й відкрити транспорт для всіх охочих.

Євген Кізілов, УП
Теми: Київкоронавірускарантин


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