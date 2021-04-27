Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавірус у Києві: в місті не лишилося жодного "червоного" показника

Вівторок, 27 квітня 2021, 17:56
Коронавірус у Києві: в місті не лишилося жодного червоного показника

Столиця України, хоча ще і лишається у "червоній" зоні небезпеки поширення Covid-19, вже не має жодного "червоного" індикаторного показника.

Джерело: таблиця Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Ще 24 квітня у Києві зашкалював рівень госпіталізацій ковідних хворих. При допустимому максимумі у 60 на 100 тисяч населення цей показник сягав 60,6, що робило його "червоним".

Проте 25 і 26 квітня рівень госпіталізацій у місті знизився до 57 на 100 тисяч. Тож, станом на зараз у столиці немає жодного "червоного" показника.

 

Передісторія: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу, що Київ незабаром вийде з червоного рівня епідемічної небезпеки, тож у столиці зможуть послабити карантинні обмеження й відкрити транспорт для всіх охочих.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако
У Києві проведуть одноденні курси з національного спротиву
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: