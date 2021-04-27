Влада збирається вивести Київ із "червоної зони" карантину

Київ незабаром вийде з червоного рівня епідемічної небезпеки, тож у столиці зможуть послабити карантинні обмеження й відкрити транспорт для всіх охочих.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу і КМДА

Пряма мова: "У червоній зоні карантинних обмежень перебувають зараз 10 областей. 9 областей перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки і 6 областей, регіонів перебувають у жовтій зоні карантинних обмежень.

Наступним регіоном, який буде виведений з червоного рівня, буде переведений на жовтий рівень, буде столиця – місто Київ. По всіх показниках місто Київ продемонструвало, що вже немає перевищення наших критеріїв-маркерів. Ми вже зробили подання за моїм підписом на комісію ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із червоного рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: Степанов наголосив, що "рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях та місті Києві, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою".

Міністр нагадав, що адаптивний карантин продовжено в Україні до 30 червня.

Міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV не виключив, що суворі обмеження, які запроваджені в столиці до 30 квітня, можуть послабити, якщо ситуація з поширенням коронавірусу не буде погіршуватися.

Він повідомив, що у середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста – і вона ухвалить рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

За словами Кличка, "локдаун дав позитивні результати, але розслаблятися зарано".

Він зазначив, що минулого тижня в Києві від ускладнень хвороби померли понад 300 людей і все частіше від COVID помирають не тільки літні люди, а й молоді.

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