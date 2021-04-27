Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада збирається вивести Київ із "червоної зони" карантину

Вівторок, 27 квітня 2021, 09:13
Влада збирається вивести Київ із червоної зони карантину

Київ незабаром вийде з червоного рівня епідемічної небезпеки, тож у столиці зможуть послабити карантинні обмеження й відкрити транспорт для всіх охочих.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу і КМДА

Пряма мова: "У червоній зоні карантинних обмежень перебувають зараз 10 областей. 9 областей перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки і 6 областей, регіонів перебувають у жовтій зоні карантинних обмежень.

Наступним регіоном, який буде виведений з червоного рівня, буде переведений на жовтий рівень, буде столиця – місто Київ. По всіх показниках місто Київ продемонструвало, що вже немає перевищення наших критеріїв-маркерів. Ми вже зробили подання за моїм підписом на комісію ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із червоного рівня епідемічної небезпеки". 

Деталі: Степанов наголосив, що "рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях та місті Києві, де ситуація ще місяць тому була вкрай важкою".

Міністр нагадав, що адаптивний карантин продовжено в Україні до 30 червня. 

Міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV не виключив, що суворі обмеження, які запроваджені в столиці до 30 квітня, можуть послабити, якщо ситуація з поширенням коронавірусу не буде погіршуватися.

Він повідомив, що у середу, 28 квітня, буде засідати комісія з надзвичайних ситуацій міста – і вона ухвалить рішення, зважаючи на епідеміологічну ситуацію. 

За словами Кличка, "локдаун дав позитивні результати, але розслаблятися зарано".

Він зазначив, що минулого тижня в Києві від ускладнень хвороби померли понад 300 людей і все частіше від COVID помирають не тільки літні люди, а й молоді.

Передісторія:

  • 19 березня Київ опинився у "червоній" зоні. В місті запровадили майже всі обмеження, які вимагає цей рівень епідеміологічної небезпеки, але громадський транспорт, школи та дитячі садочки все ще працювали. 
  • Із 5 квітня у Києві посилили карантин: не працюють школи й дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно використовувати спеціальні перепустки. 
  • 14 квітня суворі обмеження у столиці продовжили до 30 квітня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкарантинлокдаунCovid-2019коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Київ
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: