Влада збирається вивести Київ із "червоної зони" карантину

Київ незабаром вийде з червоного рівня епідемічної небезпеки, тож у столиці зможуть послабити карантинні обмеження й відкрити транспорт для всіх охочих.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "У червоній зоні карантинних обмежень перебувають зараз 10 областей. 9 областей перебувають на помаранчевому рівні епідемічної небезпеки і 6 областей, регіонів перебувають у жовтій зоні карантинних обмежень.

Наступним регіоном, який буде виведений з червоного рівня, буде переведений на жовтий рівень, буде столиця – місто Київ. По всіх показниках місто Київ продемонструвало, що вже немає перевищення наших критеріїв-маркерів. Ми вже зробили подання за моїм підписом на комісію ТЕБ та НС, щоб провести засідання і вивести Київ із червоного рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: Степанов наголосив, що "рівень захворюваності пішов на спад у всіх без винятку областях та місті Києві, де ситуація ще місяць назад була вкрай важкою".

Міністр нагадав, що адаптивний карантин продовжено в Україні до 30 червня.