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Коронавирус в Киеве: в городе не осталось ни одного "красного" показателя

Вторник, 27 апреля 2021, 17:56
Коронавирус в Киеве: в городе не осталось ни одного красного показателя

Столица Украины, хотя еще и остается в "красной" зоне опасности распространения Covid-19, уже не имеет ни одного "красного" индикаторного показателя.

Источник: таблица Министерства здравоохранения

Детали: Еще 24 апреля в Киеве зашкаливал уровень госпитализаций ковидних больных. При допустимом максимуме в 60 на 100 тысяч населения этот показатель достигал 60,6, что делало его "красным".

Однако 25 и 26 апреля уровень госпитализаций в городе снизился до 57 на 100 тысяч. Поэтому по состоянию на сейчас в столице нет ни одного "красного" показателя.

 

Предыстория: Министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что Киев скоро выйдет из "красной" зоны эпидемической опасности, поэтому в столице смогут ослабить карантин и открыть доступ к общественному транспорту всем желающим.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Киевкоронавирускарантин
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