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Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України

Вівторок, 27 квітня 2021, 19:06
Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України

У НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі пильно стежитимуть за ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи оголошення РФ про відведення військ від України.

"Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, ми вітаємо це. Водночас тепер ми будемо моніторити ситуацію і стежити за розвитком дуже пильно", - сказав він.

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил в та біля України", - наголосив генсек.

Він додав, що у НАТО очікують від Росії залучення у політичні процеси з врегулювання ситуації на Донбасі.

За словами генсека, союзники НАТО підтверджують свою повну політичну та практичну підтримку України.

"Союзники НАТО продовжать допомагати Україні втілювати реформи, модернізувати її оборонні та безпекові інституції", - сказав Столтенберг.

Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордону з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.

22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачам з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".

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