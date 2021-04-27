Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України

Вівторок, 27 квітня 2021, 19:06

У НАТО вітають зниження напруженості між Росією та Україною, проте і далі пильно стежитимуть за ситуацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, коментуючи оголошення РФ про відведення військ від України.

"Ми бачили зниження напруженості, і, звісно, ми вітаємо це. Водночас тепер ми будемо моніторити ситуацію і стежити за розвитком дуже пильно", - сказав він.

"Ми розраховуємо, що Росія повністю відмовиться від нарощування сил в та біля України", - наголосив генсек.

Він додав, що у НАТО очікують від Росії залучення у політичні процеси з врегулювання ситуації на Донбасі.

За словами генсека, союзники НАТО підтверджують свою повну політичну та практичну підтримку України.

"Союзники НАТО продовжать допомагати Україні втілювати реформи, модернізувати її оборонні та безпекові інституції", - сказав Столтенберг.

Під приводом навчань Росія стягнула безпрецедентну кількість військ до кордону з Україною. США та лідери країн Європи висловили занепокоєння цим фактом та закликали РФ до зниження градусу напруги.

22 квітня Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командувачам з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Шойгу заявив, що раптова перевірка готовності військ Західного і Південного військових округів була проведена саме "у відповідь на загрозливу військову діяльність НАТО".



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПорошенко дав Зеленському низку порад до зустрічі з Путіним

інфографікаКоронавірус у Києві: в місті не лишилося жодного "червоного" показника

Епіфаній розповів, чи треба вірянам йти до церкви на Великдень

фотоОбрали нового голову правління "Суспільного"

В зоні ООС автомобіль із військовими підірвався на вибухівці: є загиблий і травмовані

відео, ФотоКиївська облрада звільнила свого голову-"слугу"

Усі новини...
Останні новини
19:36
Зеленський доручив скликати РНБО найближчим часом
19:24
Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо агрострахування
19:06
Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України
19:02
Мінцифра пропонує врахувати вартість інтернету у прожитковому мінімумі
18:53
відеоПорошенко дав Зеленському низку порад до зустрічі з Путіним
18:48
Мінфін продав держоблігацій на понад 10 мільярдів
18:47
Бойовики гатили по українських військових з ракетного комплексу, ті відповіли
18:41
Рада підтримала законопроєкт про фінансові послуги за основу
18:40
Туреччина запевняє, що її локдаун не торкнеться туристів з України
18:33
У Міносвіти відреагували на скандальний захист Киви: про "тітушок" не знають
Усі новини...