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Генсек НАТО отреагировал на заявление РФ об отводе войск от Украины

Вторник, 27 апреля 2021, 19:06

В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако и дальше будут пристально следить за ситуацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник в Брюсселе заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя объявление РФ об отводе войск от Украины.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время, теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень внимательно", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и возле Украины", - подчеркнул генсек.

Он добавил, что в НАТО ожидают от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам генсека, союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

"Союзники НАТО продолжат помогать Украине воплощать реформы, модернизировать ее институты в сферах обороны и безопасности", - сказал Столтенберг.

Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск к границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".



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