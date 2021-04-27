Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генсек НАТО отреагировал на заявление РФ об отводе войск от Украины

Вторник, 27 апреля 2021, 19:06
Генсек НАТО отреагировал на заявление РФ об отводе войск от Украины

В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако и дальше будут пристально следить за ситуацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге во вторник в Брюсселе заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя объявление РФ об отводе войск от Украины.

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время, теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень внимательно", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и возле Украины", - подчеркнул генсек.

Он добавил, что в НАТО ожидают от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам генсека, союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

"Союзники НАТО продолжат помогать Украине воплощать реформы, модернизировать ее институты в сферах обороны и безопасности", - сказал Столтенберг.

Под предлогом учений Россия стянула беспрецедентное количество войск к границе с Украиной. США и лидеры стран Европы выразили обеспокоенность этим фактом и призвали РФ к снижению градуса напряжения.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск, которые скопились у границ с Украиной и в оккупированном Крыму.

Шойгу заявил, что внезапная проверка готовности войск Западного и Южного военных округов была проведена именно "в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО".

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ заходятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
18:14
В центробанке России готовятся к ужесточению санкций
17:59
Папа Римский на рождественской мессе попросил о мире, в том числе в Украине
17:53
фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"
17:37
"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
17:28
картаУкраинцев призывают воздержаться от походов в Карпаты
17:20
Минюст инициировал конфискацию активов компании, связанной с букмекером 1xbet
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
Все новости...
Реклама: