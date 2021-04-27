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Главой Киевского облсовета стала жена нардепа "Слуги народа"

Вторник, 27 апреля 2021, 20:37
Главой Киевского облсовета стала жена нардепа Слуги народа

27 апреля депутаты Киевского областного совета избрали нового главу - ею стала представительница "Слуги народа" Наталия Гунько, жена народного депутата от президентской партии.

Источник: движение "Честно"

Детали: Отмечается, что единственным кандидатом на должность главы облсовета была Гунько. "За будущее" и "ЕС" поддержали ее кандидатуру и своих представителей не предъявляли.

Депутаты также переизбрали заместителей председателя совета. Ими стали двое депутатов облсовета, которые уже были заместителями председателя в предыдущем созыве: представитель "За будущее" Ярослав Добрянский (в предыдущей каденции представлял "Наш край") и представительница "ЕС" Татьяна Семенова.

В присутствии 58 депутатов решение об избрании Гунько принято единогласно. Столько же голосов поддержали ее заместителей.

Напомним: 27 апреля Киевский облсовет проголосовал за отставку своего председателя, депутата от "Слуги народа" Александра Склярова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевская областьСлуга народа
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