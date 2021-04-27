Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому

Вівторок, 27 квітня 2021, 22:18
У Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому

Рятувальники 27 квітня знайшли тіло 40-річного киянина, який заблукав у Карпатах 13 лютого.

Джерело: ДСНС у Закарпатській області

Дослівно: "На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Тоді 40-річний чоловік разом із товаришем разом вийшли в гори, аби покататись на лижах, але в умовах поганої видимості друзі заблукали. Намагаючись знайти дорогу, вони загубили впітьмі один одного... Наступного дня пообіді рятувальники знайшли першого туриста. Пошукові роботи другого тривали 21 день, аж до 5 березня.

Згодом, коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і 27 квітня загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій тіло чоловіка буде транспортовано до с. Березники".

 

Передісторія:

  • У лютому повідомлялося, що в Карпатах шукали заблукалого туриста з Києва.
  • У неділю 26 квітня гірські рятувальники поновили пошуки туриста.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДСНСКарпати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ДСНС
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Дві дівчинки потонули у Десні на Чернігівщині – ДСНС
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: