У Карпатах знайшли тіло киянина, який зник у лютому

Рятувальники 27 квітня знайшли тіло 40-річного киянина, який заблукав у Карпатах 13 лютого.

Джерело: ДСНС у Закарпатській області

Дослівно: "На жаль, дива, на яке усі так сподівались, не сталося... 27 квітня о 16:00 гірські рятувальники знайшли тіло туриста-киянина, що заблукав в районі гори Гемба ще 13 лютого. Тоді 40-річний чоловік разом із товаришем разом вийшли в гори, аби покататись на лижах, але в умовах поганої видимості друзі заблукали. Намагаючись знайти дорогу, вони загубили впітьмі один одного... Наступного дня пообіді рятувальники знайшли першого туриста. Пошукові роботи другого тривали 21 день, аж до 5 березня.

Згодом, коли зійшов сніг, рятувальники відновили пошуки і 27 квітня загиблого було знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій тіло чоловіка буде транспортовано до с. Березники".

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