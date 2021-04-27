В Карпатах нашли тело киевлянина, который исчез в феврале

Спасатели 27 апреля нашли тело 40-летнего киевлянина, который заблудился в Карпатах 13 февраля.

Источник: ГСЧС в Закарпатской области

Дословно: "К сожалению, чуда, на которое все так надеялись, не произошло ... 27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба еще 13 февраля. Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости друзья заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли в потёмках друг друга ... На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поисковые работы второго продолжались 21 день, до 5 марта.

Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски и 27 апреля тело погибшего было найдено в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в село Березники".

Предыстория: По состоянию на утро 15 февраля в Карпатах вторые сутки искали заблудившегося туриста из Киева.

25 апреля спасатели возобновили поиски туриста.