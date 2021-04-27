Ліга Чемпіонів: "Реал" та "Челсі" розійшлись миром у першому матчі півфіналу

Мадридський "Реал" та лондонський "Челсі" не виявили переможця у першому матчі півфіналу Ліги Чемпіонів: гра завершилася з рахунком 1:1.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у вівторок 27 квітня у Мадриді.

Стартова половина першого тайму була за гостями. На десятій хвилині Тімо Вернер бив з кількох метрів, але Тібо Куртуа відбиває м`яча ногою. За чотири хвилини "Челсі" повів у рахунку. Крістіан Пулішич у штрафному майданчику гостей легко переграв Куртуа і пробив у верхній кут воріт - 0:1.

На 23 хвилині "Реал" відповів першим моментом біля воріт "синіх". Після удару Каріма Бензема м`яч зачепив стійку воріт. На 29 хвилині королівський клуб зрівнює рахунок. Бензема з розвороту сильно пробив під поперечку воріт з метрів шести - 1:1.

У "Челсі" під завершення першого тайму був ще один шанс пробити ворота "Реала", але знову надійним на лінії воріт був Куртуа.

Майже весь другий тайм пройшов без особливих моментів біля обох воріт і за рівної гри команд. На 89 хвилині міг вирвати перемогу для мадридців Рафаель Варан, але після його удару головою м`яч пролетів поруч зі штангою.

Матч-відповідь пройде 5 травня в Лондоні. В іншому півфінальному поєдинку Ліги Чемпіонів у середу 28 квітня гратимуть французький ПСЖ та англійський "Манчестер Сіті".