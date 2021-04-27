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Лига Чемпионов: "Реал" и "Челси" разошлись миром в первом матче полуфинала

Вторник, 27 апреля 2021, 23:56
Лига Чемпионов: Реал и Челси разошлись миром в первом матче полуфинала

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" не выявили победителя в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов: игра завершилась со счетом 1:1.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел во вторник 27 апреля в Мадриде.

Стартовая половина первого тайма была за гостями. На десятой минуте Тимо Вернер бил с нескольких метров, но Куртуа отражает мяч ногой. Через четыре минуты "Челси" повел в счете. Кристиан Пулишич в штрафной гостей легко переиграл Куртуа и пробил в верхний угол ворот - 0:1.

На 23 минуте "Реал" ответил первым моментом у ворот "синих". После удара Карима Бензема мяч задел стойку ворот. На 29 минуте королевский клуб сравнивает счет. Бензема с разворота сильно пробил под перекладину ворот метров с шести - 1:1.

У "Челси" под завершение первого тайма был еще один шанс пробить ворота "Реала", но опять надежным на линии ворот был Куртуа.

Почти весь второй тайм прошел без особых моментов у обоих ворот и при равной игре команд. На 89 минуте мог вырвать победу для мадридцев Рафаэль Варан, но после его удара головой мяч пролетел рядом со штангой.

Ответный матч пройдет 5 мая в Лондоне. В другом полуфинальном поединке Лиги Чемпионов в среду 28 апреля будут играть французский ПСЖ и английский "Манчестер Сити".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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