Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового
Середа, 28 квітня 2021, 00:20
27 квітня на Донбасі загинув боєць з Волочиська (Хмельницька область) Роман Гуляк.
Джерело: Волочиська міська рада у Facebook
Дослівно: "Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув, захищаючи нашу державу на сході".
Деталі: Наступні дні оголошені днями жалоби у громаді.
Усі установи та організації просять доєднатись, утриматись від святкувань та розважальних заходів.
Нагадаємо: 27 квітня у зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвався військовий автомобіль. В результаті вибуху, як стало відомо, загинув один військовий. Ще троє бійців отримали бойові травмування.
Українська правда