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Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового

Середа, 28 квітня 2021, 00:20
Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового

27 квітня на Донбасі загинув боєць з Волочиська (Хмельницька область) Роман Гуляк.

Джерело: Волочиська міська рада у Facebook

Дослівно: "Сьогодні у нас жахлива новина. Наш земляк, волочищанин, колишній учень Волочиського НВК Роман Гуляк, загинув, захищаючи нашу державу на сході".

Деталі: Наступні дні оголошені днями жалоби у громаді.

Усі установи та організації просять доєднатись, утриматись від святкувань та розважальних заходів.

Нагадаємо: 27 квітня у зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвався військовий автомобіль. В результаті вибуху, як стало відомо, загинув один військовий.  Ще троє бійців отримали бойові травмування.

Українська правда

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Теми: війна
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