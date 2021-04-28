Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

27 апреля на Донбассе погиб боец из Волочиска (Хмельницкая область) Роман Гуляк.

Источник: Волочисский городской совет в Facebook

Дословно: "Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского НПК Роман Гуляк, погиб, защищая нашу страну на востоке".

Детали: Следующие дни объявлены днями траура в общине.

Все учреждения и организации просят присоединиться, воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.

Напомним: 27 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил подорвался военный автомобиль. В результате взрыва, как стало известно, погиб один военный. Еще трое бойцов получили боевые травмы.