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Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Среда, 28 апреля 2021, 00:20

27 апреля на Донбассе погиб боец из Волочиска (Хмельницкая область) Роман Гуляк.

Источник: Волочисский городской совет в Facebook

Дословно: "Сегодня у нас ужасная новость. Наш земляк, волочищанин, бывший ученик Волочисского НПК Роман Гуляк, погиб, защищая нашу страну на востоке".

Детали: Следующие дни объявлены днями траура в общине.

Все учреждения и организации просят присоединиться, воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.

Напомним: 27 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил подорвался военный автомобиль. В результате взрыва, как стало известно, погиб один военный. Еще трое бойцов получили боевые травмы.

Украинская правда
Темы: война


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