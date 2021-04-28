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Україна — друга в Європі за добовою смертністю від COVID-19

Середа, 28 квітня 2021, 05:14

За добу 26 квітня у світі виявили 830 822 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 362 902 зараження, у Бразилії -  76 085, у США - 52 046.

Крім того, в Туреччині – 43 301 новий хворий, у Франції – 30 317.

Україна за кількістю нових заражень знаходиться на 12 місці у світі (7 915 хворих), між Росією (8 053) та Іспанією (7 665). Серед європейських країн Україна – на 5 місці за цим показником.

 

14 821 людина у світі за добу померла. За щоденною кількістю смертей Україна 8-ма у світі, і друга в Європі.

Хворіють на коронавірус 18,7 млн людей у світі. Одужали – 127,4 млн.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 26 квітня в Україні:

  • зафіксували 7 915 нових випадків COVID-19;
  • госпіталізували 1 650 осіб;
  • померли 432 хворих;
  • одужала 17 391 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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