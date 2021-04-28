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Украина — вторая в Европе по суточной смертности от COVID-19

Среда, 28 апреля 2021, 05:14

За сутки 26 апреля в мире обнаружили 830 822 новых случая COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 362 902 заражения, в Бразилии - 76 085, в США - 52 046.

Кроме того, в Турции - 43 301 новый больной, во Франции - 30 317.

Украина по количеству новых заражений находится на 12 месте в мире (7 915 больных), между Россией (8 053) и Испанией (7 665). Среди европейских стран Украина - на 5 месте по этому показателю.

 

14 821 человек в мире за сутки умер. По ежедневному количеству смертей Украина 8-я в мире, и вторая в Европе.

Болеют коронавирусом 18,7 млн людей в мире. Выздоровели - 127,4 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 26 апреля в Украине:

  • зафиксировали 7 915 новых случаев COVID-19;
  • госпитализировали 1 650 человек;
  • умерли 432 больных;
  • выздоровел 17 391 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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