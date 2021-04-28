У США послабили масковий режим для вакцинованих громадян

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) послабили правила носіння масок для вакцинованих громадян.

Джерело: The New York Times

Деталі: Американцям, які повністю вакциновані від коронавірусу, більше не потрібно носити маску на відкритому повітрі під час ходьби, бігу, піших прогулянок або їзди на велосипеді в поодинці або при невеликих зборах, в тому числі з членами їх власних сімей. Маски, як і раніше, необхідні на багатолюдних відкритих майданчиках – таких як спортивні стадіони.

Наголошується, що все одно існує тривожний ризик передачі ризик коронавірусу, невідомі рівні вакцинації людей в натовпі і все ще висока захворюваність в деяких регіонах країни.

Дослідження свідчать, що ймовірність поширення вірусу на відкритому повітрі нижча, ніж у приміщенні, але не дорівнює нулю.

NYT зазначає, що правила, опубліковані в вівторок, відображають деяку базову математику коронавірусу: що більше стає вакцинованих людей, то менше – випадків захворювання. Нині близько 43% американців отримали принаймні одну дозу вакцини, а 29% - дві дози. У США в середньому реєструється близько 55 тисяч випадків зараження на день - приблизно на 20% менше, ніж два тижні тому.

Нагадаємо: Американським туристам, повністю вакцинованим проти COVID-19, можуть дозволити влітку відвідувати країни ЄC.