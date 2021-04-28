Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США послабили масковий режим для вакцинованих громадян

Середа, 28 квітня 2021, 06:40
У США послабили масковий режим для вакцинованих громадян
scmp.com

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) послабили правила носіння масок для вакцинованих громадян.

Джерело: The New York Times

Деталі: Американцям, які повністю вакциновані від коронавірусу, більше не потрібно носити маску на відкритому повітрі під час ходьби, бігу, піших прогулянок або їзди на велосипеді в поодинці або при невеликих зборах, в тому числі з членами їх власних сімей. Маски, як і раніше, необхідні на багатолюдних відкритих майданчиках – таких як спортивні стадіони.

Наголошується, що все одно існує тривожний ризик передачі ризик коронавірусу, невідомі рівні вакцинації людей в натовпі і все ще висока захворюваність в деяких регіонах країни.

Дослідження свідчать, що ймовірність поширення вірусу на відкритому повітрі нижча, ніж у приміщенні, але не дорівнює нулю.

NYT зазначає, що правила, опубліковані в вівторок, відображають деяку базову математику коронавірусу: що більше стає вакцинованих людей, то менше – випадків захворювання. Нині близько 43% американців отримали принаймні одну дозу вакцини, а 29% - дві дози. У США в середньому реєструється близько 55 тисяч випадків зараження на день - приблизно на 20% менше, ніж два тижні тому.

Нагадаємо: Американським туристам, повністю вакцинованим проти COVID-19, можуть дозволити влітку відвідувати країни ЄC.

Теми: коронавірусСШАвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
Усі новини...
Реклама: