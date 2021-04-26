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Вакцинованим від Covid-19 американцям можуть дозволити подорожувати країнами ЄС

Понеділок, 26 квітня 2021, 01:45
Вакцинованим від Covid-19 американцям можуть дозволити подорожувати країнами ЄС

Американським туристам, повністю вакцинованим проти Covid-19, можуть дозволити влітку відвідувати країни Європейського Союзу.

Джерело: New York Times

Деталі: Згідно з повідомленням, швидкі темпи вакцинації в США та переговори з ЄС щодо визнання "паспортів вакцинації" дозволять внести зміни у правила подорожей в умовах ковід-карантину.

За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" у своїй кампанії щодо досягнення так званого суспільного імунітету або вакцинації 70% дорослих до середини червня.

Ляйен додала, що йдеться про застосування у США вакцин, одобрених Єврорегулятором.

Проте, незважаючи на рекомендації, країни - члени ЄС зможуть притримуватися строгих карантинних умов.

А можливість подорожей буде залежати від епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо: Дані, опубліковані 18 квітня Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.

Посли ЄС погодили мандат на переговори з Європейським парламентом щодо запуску цифрового зеленого сертифіката для подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАЄСвакцинаціятуризм
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