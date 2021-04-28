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В США ослабили масочный режим для вакцинированных граждан

Среда, 28 апреля 2021, 06:40
В США ослабили масочный режим для вакцинированных граждан
scmp.com

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) ослабили правила ношения масок для вакцинированных граждан.

Источник: The New York Times

Детали: Американцам, полностью вакцинированным от коронавируса, больше не нужно носить маску на открытом воздухе во время ходьбы, бега, пеших прогулок или езды на велосипеде в одиночку или при небольших собраниях, в том числе с членами их собственных семей. Маски по-прежнему необходимы на многолюдных открытых площадках - таких как спортивные стадионы.

Отмечается, что все равно существует тревожный риск передачи риск коронавируса, неизвестные уровни вакцинации людей в толпе и все еще высокая заболеваемость в некоторых регионах страны.

Исследования показывают, что вероятность распространения вируса на открытом воздухе ниже, чем в помещении, но не равна нулю.

NYT отмечает, что правила, опубликованные во вторник, отражают некоторую базовую математику коронавируса: чем больше становится вакцинированных людей, тем меньше - случаев заболевания. Сейчас около 43% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 29% - две дозы. В США в среднем регистрируется около 55 тысяч случаев заражения в день - примерно на 20% меньше, чем две недели назад.

Напомним: Американским туристам, полностью вакцинированным против COVID-19, могут разрешить летом посещать страны ЕС.

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Темы: коронавирусСШАвакцинация
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