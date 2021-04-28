Семь параметров: Стефанчук рассказал, как планируют определять статус олигарха

В законопроекте о статусе олигархов, анонсированном президентом Владимиром Зеленским, будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Источник: первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Детали: Отмечается, что в законопроекте будет прописан статус олигарха - кто это такой и по каким параметрам он будет определяться. Это финансовые параметры, влияние на политическую сторону и тому подобное.

На вопрос УП, как измерять политическое влияние, ведь оно обычно неформальное, Стефанчук ответил, что возможность измерения будет.

Стефанчук отметил, что насколько ему известно, будет около семи таких параметров. Человек признается олигархом, если подпадает под три или больше параметров.

Если человек подпадает под параметры - будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые подпадает. По словам Стефанчука, речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".

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Предыстория: Ранее президент Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.