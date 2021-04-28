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Кремль має намір поповнювати список "недружніх країн"

Середа, 28 квітня 2021, 12:35

Список недружніх Росії країн, який російський уряд формує за указом президента РФ Володимира Путіна, буде періодично поповнюватися.

Джерело: глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю РИА "Новости"

Пряма мова: "Зараз цим займається уряд за дорученням президента. Ми беремо участь в цій роботі, в ній беруть участь також інші відповідні відомства. Але я зараз не став би забігати вперед: ми не хочемо огульно записувати в цей список будь-яку країну, яка щось десь скаже не так щодо Росії.

Ми будемо, звичайно ж, засновувати наші рішення на глибокому аналізі ситуації і на визначенні можливостей вести справу з цією країною іншим чином. Якщо ми прийдемо до висновку, що інакше не виходить, ну, я думаю, що цей список буде, звичайно, періодично поповнюватися. Але це не "мертвий" папір, він буде, певна річ, переглядатися в міру того, як будуть розвиватися наші відносини з відповідною державою в майбутньому".

Що передувало: Російська влада взялася за складання переліку так званих "недружніх країн". Стало відомо про одну країну, яка там точно буде фігурувати - це Сполучені Штати.

Теми: Росія


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