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Кремль намерен пополнять список "недружественных стран"

Среда, 28 апреля 2021, 12:35
Кремль намерен пополнять список недружественных стран

Список недружественных России стран, который российское правительство формирует по указу президента РФ Владимира Путина, будет периодически пополняться. 

Источник: глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА "Новости"

Прямая речь: "Сейчас этим занимается правительство по поручению президента. Мы участвуем в этой работе, в ней участвуют также другие соответствующие ведомства. Но я сейчас не стал бы забегать вперед: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России.

Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придем к выводу, что по-иному не получается, ну, я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не "мертвая" бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем".

Что предшествовало: Российские власти взялись за составление перечня так называемых "недружественных стран". Стало известно об одной стране, которая там точно будет фигурировать - это Соединенные Штаты.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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