Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада у четвер проведе два позачергових засідання, хоче призначити міністра

Середа, 28 квітня 2021, 12:50

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту: на 16:00 та на 16:15.

Джерело: сайт і Telegram Верховної Ради  

Деталі: Перше розпорядження (№103) підписано на вимогу 160 народних депутатів.

О 16:00 у четвер парламентарі мають розглянути проект постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

Вже о 16:15 має початися друге позачергове засідання ВР, згідно з наступним розпорядженням спікера (№104) і на вимогу 154 нардепів.

На ньому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, а також 18 законопроєктів.

Нагадаємо: Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує в середу розглянути подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

Теми: Верховна РадаМінпаливенерго


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київ послаблює карантин і запускає транспорт з 1 травня

Зеленський не проти зустрітись із Путіним у Ватикані

Війни з Україною можна уникнути – Лавров

За добу 441 хворий помер від COVID, 20 тисяч українців одужали

Головні новини вівторка і ночі: нардеп Аксьонов, Львівська облрада про Киву

Сім параметрів: Стефанчук розповів, як планують визначати статус олігарха

Усі новини...
Верховна Рада
Рада продовжила мито на експорт брухту
Руслан Стефанчук: За ці два роки президент почав менше посміхатися
Комітет збереться через кандидатуру Галущенка на міністра енергетики
Останні новини
13:04
Захист південних кордонів: у Зеленського повідомили, коли може зібратись РНБО
13:03
Україна залучить 90 мільйонів доларів кредиту від МБРР на закупівлю вакцин
12:50
Рада у четвер проведе два позачергових засідання, хоче призначити міністра
12:41
Громрада просить МОН звернути увагу на порушення під час захисту Киви
12:40
Кива каже, що його наукового керівника звільнили після захисту
12:36
Ресторани, музеї, театри: у Польщі анонсували наступні етапи послаблення карантину
12:35
Кремль має намір поповнювати список "недружніх країн"
12:26
На виплату "карантинних" 8 тисяч уже пішли перші 200 мільйонів – міністр
12:14
У Києві за добу 40 смертей від COVID
12:14
Київ послаблює карантин і запускає транспорт з 1 травня
Усі новини...