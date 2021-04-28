Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту: на 16:00 та на 16:15.

Джерело: сайт і Telegram Верховної Ради

Деталі: Перше розпорядження (№103) підписано на вимогу 160 народних депутатів.

О 16:00 у четвер парламентарі мають розглянути проект постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

Вже о 16:15 має початися друге позачергове засідання ВР, згідно з наступним розпорядженням спікера (№104) і на вимогу 154 нардепів.

На ньому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, а також 18 законопроєктів.

Нагадаємо: Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує в середу розглянути подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.