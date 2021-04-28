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Рада проведет два внеочередных заседания в четверг, хочет назначить министра

Среда, 28 апреля 2021, 12:50
Рада проведет два внеочередных заседания в четверг, хочет назначить министра

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал два распоряжения о созыве 29 апреля внеочередного пленарного заседания парламента: на 16:00 и на 16:15.

Источник: сайт и Telegram Верховной Рады

Детали: Первое распоряжение (№103) подписано по требованию 160 народных депутатов.

В 16:00 в четверг парламентарии должны рассмотреть проект постановления Верховной Рады об обращении к Кабинету министров относительно принятия неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций (№5382).

Уже в 16:15 должно начаться второе внеочередное заседание ВР, согласно следующему распоряжению спикера (№104) и по требованию 154 нардепов.

На нем, в частности, планируют рассмотреть вопрос о назначении Германа Галущенко на должность министра энергетики, а также 16 законопроектов и два постановления.

Напомним: Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует в среду рассмотреть представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко министром энергетики.

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Темы: Верховная РадаМинтопэнерго
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