Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Захист південних кордонів: у Зеленського повідомили, коли може зібратись РНБО

Середа, 28 квітня 2021, 13:04
Захист південних кордонів: у Зеленського повідомили, коли може зібратись РНБО

Засідання Ради національної безпеки і оборони з питань безпеки на південних кордонах України може відбутися "через декілька тижнів".

Джерело: перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у коментарі каналу "Україна 24"

Деталі: За його словами, 27 квітня на Херсонщині відбулася нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, в якій також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, головами областей, що межують з Азовським та Чорним морями, очільниками правоохоронних органів цих регіонів, а також з керівництвом ОП.

На нараді проговорили питання, як убезпечити кордони України з півдня та як для цього мають співпрацювати правоохоронці, військові і територіальна оборона. За результатами спілкування головам ОДА, секретарю РНБО та керівництву ОП були роздані відповідні завдання.

Пряма мова: "Було ініційовано президентом засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно відбудеться через декілька тижнів".

Передісторія: 27 квітня Зеленський під час поїздки на Херсонщину провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом, а також на південних кордонах Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та Донецької областей.

Він доручив секретареві Данілову підготувати найближчим часом засідання РНБО щодо безпекової ситуації і цих регіонах.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОкордонРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
В Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
Усі новини...
Реклама: