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Захист південних кордонів: у Зеленського повідомили, коли може зібратись РНБО

Середа, 28 квітня 2021, 13:04

Засідання Ради національної безпеки і оборони з питань безпеки на південних кордонах України може відбутися "через декілька тижнів".

Джерело: перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у коментарі каналу "Україна 24"

Деталі: За його словами, 27 квітня на Херсонщині відбулася нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, в якій також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, головами областей, що межують з Азовським та Чорним морями, очільниками правоохоронних органів цих регіонів, а також з керівництвом ОП.

На нараді проговорили питання, як убезпечити кордони України з півдня та як для цього мають співпрацювати правоохоронці, військові і територіальна оборона. За результатами спілкування головам ОДА, секретарю РНБО та керівництву ОП були роздані відповідні завдання.

Пряма мова: "Було ініційовано президентом засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно відбудеться через декілька тижнів".

Передісторія: 27 квітня Зеленський під час поїздки на Херсонщину провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом, а також на південних кордонах Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та Донецької областей.

Він доручив секретареві Данілову підготувати найближчим часом засідання РНБО щодо безпекової ситуації і цих регіонах.

Євген Кізілов, УП
Теми: РНБОкордонРосія


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