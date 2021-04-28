Захист південних кордонів: у Зеленського повідомили, коли може зібратись РНБО

Засідання Ради національної безпеки і оборони з питань безпеки на південних кордонах України може відбутися "через декілька тижнів".

Джерело: перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у коментарі каналу "Україна 24"

Деталі: За його словами, 27 квітня на Херсонщині відбулася нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, в якій також взяли участь секретар РНБО Олексій Данілов, головами областей, що межують з Азовським та Чорним морями, очільниками правоохоронних органів цих регіонів, а також з керівництвом ОП.

На нараді проговорили питання, як убезпечити кордони України з півдня та як для цього мають співпрацювати правоохоронці, військові і територіальна оборона. За результатами спілкування головам ОДА, секретарю РНБО та керівництву ОП були роздані відповідні завдання.

Пряма мова: "Було ініційовано президентом засідання РНБО з цього приводу. Я думаю, що воно відбудеться через декілька тижнів".

Передісторія: 27 квітня Зеленський під час поїздки на Херсонщину провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з окупованим Росією Кримом, а також на південних кордонах Херсонської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та Донецької областей.

Він доручив секретареві Данілову підготувати найближчим часом засідання РНБО щодо безпекової ситуації і цих регіонах.