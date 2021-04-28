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Защита южных границ: у Зеленского сообщили, когда может собраться СНБО

Среда, 28 апреля 2021, 13:04
Защита южных границ: у Зеленского сообщили, когда может собраться СНБО

Заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам безопасности на южных границах Украины может состояться "через несколько недель".

Источник: первый заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии каналу "Украина 24"

Детали: По его словам, 27 апреля на Херсонщине состоялось совещание под председательством президента Владимира Зеленского, в котором также приняли участие секретарь СНБО Алексей Данилов, главы областей, граничащих с Азовским и Черным морями, руководители правоохранительных органов этих регионов, а также с руководство ОП.

На совещании проговорили вопросы, как обезопасить границы Украины с юга и как для этого должны сотрудничать правоохранители, военные и территориальная оборона. По результатам общения председателям ОГА, секретарю СНБО и руководству ОП были розданы соответствующие задания.

Прямая речь: "Было инициировано президентом заседание СНБО по этому поводу. Я думаю, что оно состоится через несколько недель".

Предыстория: 27 апреля Зеленский во время поездки в Херсонскую область провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированным Россией Крымом, а также на южных границах Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областей.

Он поручил секретарю Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО по безопасности и этих регионах.

Евгений Кизилов, УП
Темы: СНБОграницаРосcия
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