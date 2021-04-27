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Зеленський доручив скликати РНБО найближчим часом

Вівторок, 27 квітня 2021, 19:36

Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони щодо безпекової ситуації на адмінмежі з окупованим Кримом та низці областей.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що під час поїздки на Херсонщину Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

За результатами цієї наради президент доручив Данілову підготувати найближчим часом засідання РНБО.

Окрім Зеленського та Данілова, у заході взяли участь глава ОПУ Андрій Єрмак з заступниками, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач Збройних Сил Руслан Хомчак, постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич та голови держадміністрацій вказаних областей і керівники регіональних підрозділів силових відомств.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю на Донбасі українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Він також розповів, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух. Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДаніловРНБОокупаціяКрим


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