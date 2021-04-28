Уряд все ж посилить деякі заходи карантинної безпеки на свята

Кабінет міністрів посилить заходи контролю за дотриманням карантину на великодні і травневі свята.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу

Пряма мова: "Уряд обіцяв, що не буде посилювати карантин на Великдень та травневі свята. Карантин посилювати не будемо, але посилимо заходи контролю за дотриманням тих обмежень, які вже встановлені. Перш за все йдеться про соціальну дистанцію та масковий режим".

Деталі: Він не пояснив, як саме цей контроль буде посилений, але зауважив: "Не треба забувати, що травневі свята можуть призвести до нової хвилі захворюваності і тільки від усіх нас залежить, станеться це чи ні".

Передісторія: Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що на травневі і великодні свята загальноукраїнські карантинні обмеження посилюватися не будуть.