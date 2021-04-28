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Правительство все же ужесточит некоторые меры карантинной безопасности на праздники

Среда, 28 апреля 2021, 13:52
Правительство все же ужесточит некоторые меры карантинной безопасности на праздники

Кабинет министров ужесточит меры контроля за соблюдением карантина на пасхальные и майские праздники.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду

Прямая речь: "Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Карантин усиливать не будем, но усилим меры контроля за соблюдением тех ограничений, которые уже установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции ​​и масочном режиме".

Детали: Он не объяснил, как именно этот контроль будет усилен, но заметил: "Не надо забывать, что майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости и только от всех нас зависит, произойдет это или нет".

Предыстория: Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что на майские и пасхальные праздники общеукраинские карантинные ограничения ужесточаться не будут.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинпразднованияКабинет министровШмыгаль
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